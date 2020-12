F1, Charles Leclerc: “I commissari hanno fatto bene a punirmi. Devo essere più freddo” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Charles Leclerc si sta preparando per affrontare il GP di Abu Dhabi 2020, ultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. Il pilota della Ferrari si presenta all’appuntamento dopo il brutto incidente causato nel primo giro del GP del Sakhir domenica scorsa: dopo essere scattato dalla quarta piazzola, alla seconda staccata importante è andato a tamponare Sergio Perez (il quale ha poi clamorosamente vinto la gara) e ha costretto Max Verstappen ad andare contro il muro. Proprio a causa di quella manovra in Bahrain, il monegasco dovrà scontare una penalizzazione di tre posizioni sulla griglia di partenza nella gara di domenica. Nella conferenza stampa della vigilia, Charles Leclerc si è soffermato proprio su quell’incidente: “In molte gare ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020)si sta preparando per affrontare il GP di Abu Dhabi 2020, ultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. Il pilota della Ferrari si presenta all’appuntamento dopo il brutto incidente causato nel primo giro del GP del Sakhir domenica scorsa: doposcattato dalla quarta piazzola, alla seconda staccata importante è andato a tamponare Sergio Perez (il quale ha poi clamorosamente vinto la gara) e ha costretto Max Verstappen ad andare contro il muro. Proprio a causa di quella manovra in Bahrain, il monegasco dovrà scontare una penalizzazione di tre posizioni sulla griglia di partenza nella gara di domenica. Nella conferenza stampa della vigilia,si è soffermato proprio su quell’incidente: “In molte gare ...

