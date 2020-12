“È fidanzata!” Arisa | è Rudy Zerbi a svelare tutto E il gossip esplode potente | “Mi riga la macchina ora”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 10 dicembre 2020) È successo qualcosa di curioso durante la registrazione di giovedì scorso di Amici, anche se è andato in onda solo stasera nel daytime su Italia 1. Come già saprete, il daytime di Amici da oggi raddoppia e va in onda anche su Canale 5, ma ilè andato in scena su Italia 1 alle 19. C’era una discussione sulla cantante di Letizia, allieva di, ed è nato un siparietto trae Anna Pettinelli. Le due professoresse hanno discusso a causa di una battuta, forse non riuscita, della Pettinelli. Da quello che fa intendere, questa battuta ha deconcentrato Letizia nei primi secondi dell’esibizione, quindi ha chiesto che non venga detto nulla ai concorrenti prima che si esibiscano. Ma solo dopo. Anna ha spiegato alla collega che la sua era solo una battuta e che tra di loro scherzano sempre quindi ha pensato ...