Dirigenti Scolastici con legge 104, diritto al trasferimento in sede più vicina al proprio domicilio (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Tribunale di Trani, sezione Lavoro, con ordinanza collegiale n. 5101/2020 dell’8.12.2020 ha riconosciuto ai sensi della legge 104/92 la mobilità interregionale per i Dirigenti Scolastici. A comunicarlo l'Avv. Gianfranco Nunziata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Tribunale di Trani, sezione Lavoro, con ordinanza collegiale n. 5101/2020 dell’8.12.2020 ha riconosciuto ai sensi della104/92 la mobilità interregionale per i. A comunicarlo l'Avv. Gianfranco Nunziata. L'articolo .

Dopo le pronunce che avevamo commentato in ordine alla prevalenza della tutela prevista dalla legge 104/92 rispetto al vincolo triennale previsto per i dirigenti scolastici di nuova nomina, giunge un ...

Nel mirino la delibera di Giunta comunale sul diritto allo studio. Evidenziato il mancato coinvolgimento previsto dalla legge ...

Dirigenti scolastici, la legge 104 prevale sul vincolo triennale. Di. Redazione - 07/11/2020. CONDIVIDI. Facebook. Twitter. I nuovi dirigenti scolastici vincitori del concorso bandito nel 2017, in ...

In occasione della procedura di mobilità per l’a.s. 2020/2021, alcuni dirigenti scolastici immessi nel ruolo dirigenziale in quanto vincitori dall’1.09.2019, hanno formulato domanda di mobilità interregionale, sebbene soggetti al vincolo triennale previsto dal bando, invocando la disciplina di favore di cui alla legge 104/92 in quanto disabili o assistenti congiunti disabili.

Il Tribunale Ordinario di Cuneo, Giudice del Lavoro, Dott.ssa Daniela Rispoli, con ordinanza dell’11.11.2020, ha accolto il ricorso di un Dirigente Scolastico, avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici della Legge 104/1992, ai fini della mobilità interregionale, per l’anno scolastico 2020/2021. Il Dirigente Scolastico assegnato come primo incarico presso un Istituto comprensivo della provincia di Cuneo, che non aveva ottenuto il nulla osta di trasferimento da parte ...

