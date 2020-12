Cyberpunk 2077 sta per ottenere la patch 1.03 che migliorerà le performance e non solo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ora che Cyberpunk 2077 è disponibile per tutti, i giocatori stanno riscontrando alcuni problemi, soprattutto per chi utilizza ancora le console old-gen, PlayStation 4 e Xbox One con cali di frame rate, caricamento delle texture infinito e molto altro. Ad ogni modo non tutto è perduto poiché sembra che prossimamente CD Projekt RED lancerà una nuova patch, la 1.03, che dovrebbe migliorare alcune cose. Secondo le note complete della patch, questo aggiornamento corregge i problemi degli arresti anomali oltre a migliorare in generale la performance del gioco e mantenere i frame rate stabili. Attualmente non sappiamo ancora quando questa patch sarà disponibile, ma visto che molti giocatori si stanno lamentando sulla qualità del gioco è probabile che lo studio la lanci molto presto. Sul web ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ora cheè disponibile per tutti, i giocatori stanno riscontrando alcuni problemi, soprattutto per chi utilizza ancora le console old-gen, PlayStation 4 e Xbox One con cali di frame rate, caricamento delle texture infinito e molto altro. Ad ogni modo non tutto è perduto poiché sembra che prossimamente CD Projekt RED lancerà una nuova, la 1.03, che dovrebbe migliorare alcune cose. Secondo le note complete della, questo aggiornamento corregge i problemi degli arresti anomali oltre a migliorare in generale ladel gioco e mantenere i frame rate stabili. Attualmente non sappiamo ancora quando questasarà disponibile, ma visto che molti giocatori si stanno lamentando sulla qualità del gioco è probabile che lo studio la lanci molto presto. Sul web ...

