«Covid, 27 mila dosi di vaccino per gli operatori sanitari e le Rsa» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella Bergamasca. Il responsabile operativo regionale Lucchini: «Primi arrivi a metà gennaio». Poi toccherà alle altre fasce. Giupponi: «Useremo le sedi attivate per tamponi e anti influenzale». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella Bergamasca. Il responsabile operativo regionale Lucchini: «Primi arrivi a metà gennaio». Poi toccherà alle altre fasce. Giupponi: «Useremo le sedi attivate per tamponi e anti influenzale».

Agenzia_Ansa : #Covid, #Usa: oltre 3 mila morti e 220 mila contagi in un giorno - myrtamerlino : 'Mancano #medici specializzati', eppure nel frattempo 25 mila giovani sono in attesa da luglio causa concorso blocc… - Agenzia_Ansa : #Covid, negli #Usa oltre 3mila morti in un giorno. A #Stoccolma ospedali in tilt #ANSA #coronavirus - doloresebasta : RT @Cartabellotta: Per Angela #Merkel 590 morti al giorno sono un prezzo inaccettabile In Italia 10 mila morti in 2 settimane non frenano… - CorriereUmbria : Vaccino contro il Covid per 200 mila umbri. La Regione sta preparando il piano di intervento #covid #umbria… -