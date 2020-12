Caso Regeni: quattro agenti egiziani verso processo per sequestro, lesioni e omicidio (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Procura di Roma ha concluso le indagini sul Caso Regeni, ucciso a Il Cairo tra gennaio e febbraio 2016. La Procura di Roma ha emesso quattro avvisi di garanzia nei confronti di agenti dei servizi egiziani. A rischiare il processo sono il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Le accuse sono di sequestro di persona pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate. >> Regeni, secondo l’Egitto l’assassino è ancora ignoto: “Prove insufficienti” quattro accusati per sequestro, torture e omicidio I pm avevano identificato e iscritto sul registro degli ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Procura di Roma ha concluso le indagini sul, ucciso a Il Cairo tra gennaio e febbraio 2016. La Procura di Roma ha emessoavvisi di garanzia nei confronti didei servizi. A rischiare ilsono il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Le accuse sono didi persona pluriaggravato, concorso inaggravato e concorso inpersonali aggravate. >>, secondo l’Egitto l’assassino è ancora ignoto: “Prove insufficienti”accusati per, torture eI pm avevano identificato e iscritto sul registro degli ...

