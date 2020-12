Career Leadhers | community tutta al femminile per supportare donne sul lavoro

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Labitalia) - Storie di successo ma anche consigli pratici, idee, testimonianze: Il progetto nasce dalla rubrica su LinkedIn di storie did'ispirazione di Federica Segato: ogni settimana, da quasi due anni, Federica racconta il percorso personale e professionale di alcune delledi maggior successo al mondo, da Oprah Winfrey a Maria Grazia Chiuri, da Francesca Bellettini a Whitney Wolfe Herd. La rubrica, partita a giugno 2018, nel tempo ha visto una crescita notevole, raggiungendo nel 2019 milioni di views e diventando un vero e proprio punto di riferimento. "Appena mi sono laureata - racconta Federica Segato - mi sono ritrovata catapultata nel mondo del. Ero spaventata, soprattutto perché non sapevo a chi rivolgermi per chiedere aiuto, consiglio, per prendere ispirazione. Così ho iniziato a cercare nel ...