ATP Newcomer of the Year, tra i candidati c'è anche Musetti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Come ogni anno è arrivato il momento dei tanto attesi ATP Awards. Divisi in diverse categorie vengono premiati i giocatori, i coach e perfino i tornei che più si sono distinti nel corso della stagione appena conclusa. Oggi ci concentriamo sulle nomination per uno dei premi più stuzzicanti per gli appassionati di tennis: il Newcomer of the Year Award. Dopo Sinner un anno fa adesso è il turno di Musetti La stessa ATP definisce il premio come: "Il giocatore Next Gen ATP che è entrato nella Top 100 o Top 150 per la prima volta nel 2020 e che ha avuto il più grande impatto sul Tour ATP in questa stagione". Nella passata edizione fu proprio un italiano, Jannik Sinner, a trionfare nella categoria, grazie soprattutto alla conquista delle Next Gen Finals a Milano di qualche settimana prima. L'Italia è rappresentata ...

