29mila ambulanti in crisi | Anva corre dal Prefetto | “Lui ci ascolta” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – L’Confersercenti torna a casa (moderatamente) soddisfatta. La riunione serale con ildella provincia di Salerno Francesco Russo sblocca, di fatto, la vicenda relativa alla chiusura delle aree mercatali in Castellabate, Acerno, Pisciotta e Sapri. “Chiediamo rispetto per la nostra categoria. Ilci ha capiti, penso che queste aree mercatali, in cui sono vietati sia il settore non alimentare che quello alimentare, riapriranno a breve” dice, a caldo, Ciro Pietrofesa, coordinatore regionale. La situazione è grave: “Stringiamo i denti ma senza una concreta programmazione di aiuti, molti nostri consociati entreranno inesorabilmente nel vortice del fallimento”. E sarebbe una catastrofe: “In provincia di Salerno parliamo di seimila, ...