Victoria's Secret apre il suo primo flagship a Milano

Il prossimo 11 dicembre e pochi giorni dal Natale, Victoria's Secret apre a Milano, in collaborazione con il gruppo Percassi, il suo primo flagship store. Nonostante il periodo storico abbia visto il "collasso" di numerosi brand e aziende del fashion system, Victoria's Secret si prepara ad un nuovo progetto: uno spazio di 2.000 metri quadrati su due piani in Galleria del Corso 4, nel cuore del quadrilatero della moda. Il nuovo store Victoria's Secret, colosso nel segmento lingerie, ospiterà tutte le gamme del brand: dalle iconiche collezioni Dream Angels, Very Sexy, T-Shirt Bra, Sexy Illusions e Body by Victoria, alla linea di fragranze ...

