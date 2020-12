Terza ondata Covid, Pregliasco: "Quasi certa. Dipenderà da noi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Milano, 9 dicembre 2020 - Che una Terza ondata di Covid 19 ci sarà pare ormai certo, stando alle previsioni degli esperti che ritengono possa arrivare all'inizio del nuovo anno. Quanto all'entità " ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Milano, 9 dicembre 2020 - Che unadi19 ci sarà pare ormai certo, stando alle previsioni degli esperti che ritengono possa arrivare all'inizio del nuovo anno. Quanto all'entità " ...

Adnkronos : #Crisanti: 'Terza ondata certa, Italia avrà record morti in Europa' - Corriere : Crisanti: «La terza ondata? È una certezza. L’Italia avrà record di morti in Europa» - repubblica : Crisanti: 'La terza ondata è certa, avremo il record europeo di morti' - RoccoOriginal1 : RT @to199999: Ilaria Capua: È naturale che ci sarà la terza ondata, gennaio e febbraio saranno mesi terribili. Questa befana e’ una veteri… - MichelaRoi : RT @marattin: Noi facciamo politica per prendere le decisioni giuste, non per far cadere o costruire maggioranze. E per chiederci se è norm… -