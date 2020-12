Stasera in tv: “Match Point”, capolavoro di Woody Allen (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Stasera in tv: Con Match Point Woody Allen lascia le sperimentazioni narrative degli anni Novanta e confeziona un dramma-thriller dalla forma classica, il sapore tragico e l’effetto potentissimo. L’idea del carattere accidentale dell’esistenza, è messa al servizio del meccanismo di suspense, travolgendo personaggi e spettatori in un alternarsi di opportunità e ostacoli, lanci e risposte, frenetici come una partita di tennis. La regia annichilisce i personaggi in spazi scuri, vuoti o dispersivi, allineandosi così all’idea di un universo incomprensibile e indifferente. L’istruttore di tennis Chris Wilton (Jonathan Rhys Meyers) approda a Londra, pieno di ambizioni. Qui incontra il ricco Tom Hewett (Matthew Goode) e sua sorella Chloe (Emily Mortimer), con la quale intraprende una relazione amorosa. Gli adoranti genitori Hewett gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020)in tv: Con Match Pointlascia le sperimentazioni narrative degli anni Novanta e confeziona un dramma-thriller dalla forma classica, il sapore tragico e l’effetto potentissimo. L’idea del carattere accidentale dell’esistenza, è messa al servizio del meccanismo di suspense, travolgendo personaggi e spettatori in un alternarsi di opportunità e ostacoli, lanci e risposte, frenetici come una partita di tennis. La regia annichilisce i personaggi in spazi scuri, vuoti o dispersivi, allineandosi così all’idea di un universo incomprensibile e indifferente. L’istruttore di tennis Chris Wilton (Jonathan Rhys Meyers) approda a Londra, pieno di ambizioni. Qui incontra il ricco Tom Hewett (Matthew Goode) e sua sorella Chloe (Emily Mortimer), con la quale intraprende una relazione amorosa. Gli adoranti genitori Hewett gli ...

