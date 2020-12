Sondaggi elettorali Quorum: Movimento 5 Stelle in difficoltà (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Movimento 5 Stelle è l’unica tra le principali forze politiche del Paese a perdere consensi. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Quorum per Mezz’ora in Più andati in onda il 6 dicembre. L’indagine, realizzata tra il 3 e il 4 dicembre, vede la Lega in crescita di mezzo punto al 23,5%. Bene anche il Partito Democratico che guadagna tre decimi rispetto alla precedente rilevazione e sale così al 20,7%. Fratelli d’Italia registra un leggero incremento (+0,1%) e stampa un netto 16%. Come anticipato in precedenza, il Movimento 5 Stelle perde tre decimi e scende al 14,9%. Il calo è probabilmente dovuto alle convulsioni interne al Movimento, diviso sulla questione Mes e non solo. Segui Termometro Politico su Google News Fonte: ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ilè l’unica tra le principali forze politiche del Paese a perdere consensi. A sostenerlo sono iper Mezz’ora in Più andati in onda il 6 dicembre. L’indagine, realizzata tra il 3 e il 4 dicembre, vede la Lega in crescita di mezzo punto al 23,5%. Bene anche il Partito Democratico che guadagna tre decimi rispetto alla precedente rilevazione e sale così al 20,7%. Fratelli d’Italia registra un leggero incremento (+0,1%) e stampa un netto 16%. Come anticipato in precedenza, ilperde tre decimi e scende al 14,9%. Il calo è probabilmente dovuto alle convulsioni interne al, diviso sulla questione Mes e non solo. Segui Termometro Politico su Google News Fonte: ...

