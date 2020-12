Renzi attacca Conte sul Recovery Plan | «Niente poteri forti ad un uomo solo» | video

Leggi su panorama

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sul profilo Twitter di Italia Viva Matteosi scaglia contro il governo e sulla decisione di procedere alFund senza averne prima discusso in Parlamento. Spiega nel: "È uscito un progetto, sotto forma di un emendamento alla legge di bilancio, che avrebbe di fatto sostituito le competenze del governo con le quelle di 6 super commissari e centinaia di consulenti". Continua: "La scelta del governo è stata annunciata in una intervista del quotidiano La Repubblica al bravo direttore Maurizio Molinari dove il governo dice: noi abbiamo già deciso e faremo un emendamento di legge di bilancio per modificare di fatto come lo Stato italiano spende i soldi. Noi di Italia Viva non ci stiamo a fare i passacarte. In altre parole: dire di sì all'istituzione di questa struttura è un'offesa alle regole del gioco sulla legge di ...