Recovery: Renzi, 'Iv non scambia sì a cabina regia con strapuntini o posti a tavola' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "E' bene essere chiari sul punto e lo diciamo: non scambieremo il nostro sì al governo" sulla cabina di regia "con uno strapuntino o un posto a tavola". Lo ha detto Matteo Renzi al Senato.

matteograndi : Come sempre in Italia i temi non si valutano nel merito ma in base a chi li propone. E visto che Renzi non piace no… - NicolaPorro : Difficile che oggi Conte cada sul #Mes. Ma #ItaliaViva lo incalza sulla task force per il Recovery fund. Il premier… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Recovery e polemica aperta tr… - robreg1 : RT @MediasetTgcom24: Recovery, Renzi: se governance sarà in Manovra votiamo no - tupacshakurmofo : RT @Agenzia_Italia: Renzi a Conte: 'A Italia Viva non interessano strapuntini' -