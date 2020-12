Recovery Fund, Renzi “Pronti a votare No sulla governance” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nove miliardi per la sanità? E’ poco. Sul turismo ci sono solo 3 miliardi di euro. Chi ha deciso che sulla scuola mettiamo una paginetta striminzita. Noi siamo pronti discutere tutto in un dibattito aperto, in parlamento, non siamo disponibili ad usare la legge di bilancio nella quale si introduce quello che abbiamo letto sui giornali”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo in replica alle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla vigilia del Consiglio Ue. “Se c’è un provvedimento che tiene la governance del Next Generation Eu e una fondazione sui servizi segreti noi votiamo no”, ha aggiunto.“I 200 miliardi del Next Generation Eu sono una grande conquista e gigantesca responsabilità: la posizione di Italia Viva è legata a un qualche interesse? No, noi non scambieremo il nostro si ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nove miliardi per la sanità? E’ poco. Sul turismo ci sono solo 3 miliardi di euro. Chi ha deciso chescuola mettiamo una paginetta striminzita. Noi siamo pronti discutere tutto in un dibattito aperto, in parlamento, non siamo disponibili ad usare la legge di bilancio nella quale si introduce quello che abbiamo letto sui giornali”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, intervenendo in replica alle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla vigilia del Consiglio Ue. “Se c’è un provvedimento che tiene la governance del Next Generation Eu e una fondazione sui servizi segreti noi votiamo no”, ha aggiunto.“I 200 miliardi del Next Generation Eu sono una grande conquista e gigantesca responsabilità: la posizione di Italia Viva è legata a un qualche interesse? No, noi non scambieremo il nostro si ...

