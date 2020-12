Recovery fund e bilancio Ue, superato il veto di Ungheria e Polonia: “Concordato un compromesso con la presidenza tedesca” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo quasi un mese di stallo, appelli alla responsabilità e discussioni su eventuali “piani B” che avrebbero ulteriormente spaccato l’Europa, Polonia e Ungheria sembrano disposte a superare il veto sul prossimo bilancio dell’Unione a cui è direttamente collegato il Recovery fund. La svolta è arrivata alla vigilia del cruciale Consiglio europeo chiamato a discutere del coordinamento in materia di Covid 19 ma anche di come procedere dopo il rifiuto di Budapest e Varsavia di legare i finanziamenti europei al rispetto dello stato di diritto. Il vice premier polacco Jaroslaw Gowin, secondo l’agenzia Bloomberg, ha parlato di “un accordo tra Varsavia, Budapest e Berlino”, che detiene la presidenza di turno del Consiglio Ue. “Credo che l’intesa possa includere le altre 24 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo quasi un mese di stallo, appelli alla responsabilità e discussioni su eventuali “piani B” che avrebbero ulteriormente spaccato l’Europa,sembrano disposte a superare ilsul prossimodell’Unione a cui è direttamente collegato il. La svolta è arrivata alla vigilia del cruciale Consiglio europeo chiamato a discutere del coordinamento in materia di Covid 19 ma anche di come procedere dopo il rifiuto di Budapest e Varsavia di legare i finanziamenti europei al rispetto dello stato di diritto. Il vice premier polacco Jaroslaw Gowin, secondo l’agenzia Bloomberg, ha parlato di “un accordo tra Varsavia, Budapest e Berlino”, che detiene ladi turno del Consiglio Ue. “Credo che l’intesa possa includere le altre 24 ...

