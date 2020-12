Real Sociedad, Alguacil: «Un onore giocare allo stadio Maradona, vogliamo vincere» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Imanol Alguacil ha parlato alla vigilia di Napoli-Real Sociedad Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della decisiva partita di Europa League contro il Napoli. stadio Maradona – «Sono orgoglioso, giocheremo una partita importante che speriamo di vincere per i nostri tifosi, sento i colori di questa squadra sin da piccolo. Sarà anche la gara inaugurale allo stadio Maradona, per noi sarà un onore giocare la prima, ma lo sarà di più vincendo la partita, con rispetto ed umiltà ma anche ambizione. Se giochiamo come sappiamo, la portiamo a casa». VITTORIA – «Non vediamo l’ora di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Imanolha parlato alla vigilia di Napoli-Imanol, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della decisiva partita di Europa League contro il Napoli.– «Sono orgoglioso, giocheremo una partita importante che speriamo diper i nostri tifosi, sento i colori di questa squadra sin da piccolo. Sarà anche la gara inaugurale, per noi sarà unla prima, ma lo sarà di più vincendo la partita, con rispetto ed umiltà ma anche ambizione. Se giochiamo come sappiamo, la portiamo a casa». VITTORIA – «Non vediamo l’ora di ...

sscnapoli : ?? | #NapoliRealSociedad sarà diretta dall’arbitro israeliano Grinfeld ?? - sscnapoli : ?? Progetto SSC Napoli Charity: via all'asta su @eBay_Italia che mette in palio la maglia indossata da Andrea Petagn… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Real Sociedad, Monreal: “Faremo di tutto per passare il turno, abbiamo… - sscalcionapoli1 : Real Sociedad, Alguacil: 'Convinti di vincere, nessuno crea più di noi in Europa' #NapoliRealSociedad #UEL… - zazoomblog : Alguacil Real Sociedad: “Siamo convinti di vincere nessuno come noi in Europa” - #Alguacil #Sociedad: #“Siamo… -