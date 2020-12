Pomezia aderisce ad ‘Aiutaci a crescere. Regalaci un libro’: al via la consegna dei libri nelle scuole del territorio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Comune di Pomezia ha aderito all’iniziativa “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro” lanciata dalle librerie Giunti al Punto per arricchire le scuole italiane di nuovi volumi. Questa mattina la Vice Sindaco Simona Morcellini e l’Assessore Miriam Delvecchio hanno fatto visita alle quattro scuole dell’infanzia comunali – Maria Immacolata, Sant’Andrea Uberto, San Francesco D’Assisi e Gianni Rodari – per consegnare letture per bambini e libri da colorare. Nei prossimi giorni verranno donati libri anche alle scuole primarie e secondarie di I grado di Pomezia e Torvaianica. Pomezia aderisce all’iniziativa delle librerie Giunti al Punto “Aiutaci a crescere. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Comune diha aderito all’iniziativa “Aiutaci aun libro” lanciata dalle librerie Giunti al Punto per arricchire leitaliane di nuovi volumi. Questa mattina la Vice Sindaco Simona Morcellini e l’Assessore Miriam Delvecchio hanno fatto visita alle quattrodell’infanzia comunali – Maria Immacolata, Sant’Andrea Uberto, San Francesco D’Assisi e Gianni Rodari – perre letture per bambini eda colorare. Nei prossimi giorni verranno donatianche alleprimarie e secondarie di I grado die Torvaianica.all’iniziativa delle librerie Giunti al Punto “Aiutaci a. ...

