Paola Di Benedetto si rivolge ai suoi fan: “Voi che dite” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Paola Di Benedetto è sempre molto presente su Instagram. Ed ecco che il suo post è diventato, nel giro di poco tempo, virale. La vittoria della scorsa edizione del ‘Grande Fratello Vip’ ha senza alcun dubbio consacrato Paola Di Benedetto. L’ex Madre Natura di ‘Ciao Darwin’ ha trionfato molto probabilmente un po’ a sorpresa nel Leggi su youmovies (Di giovedì 10 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Diè sempre molto presente su Instagram. Ed ecco che il suo post è diventato, nel giro di poco tempo, virale. La vittoria della scorsa edizione del ‘Grande Fratello Vip’ ha senza alcun dubbio consacratoDi. L’ex Madre Natura di ‘Ciao Darwin’ ha trionfato molto probabilmente un po’ a sorpresa nel

ZambucoGiusy : @roxy17835655 @vogliocondurre @cumdivido Io non ho paragonato bossari a dayane per carità anche perché siete voi q… - MicheleGiorgini : @eppiripi @Ehciaone @Stanzablu4 Allora se tu mi paragoni un Televoto del GF alla Mafia è evidente che le tue priori… - Antopinoni : #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP #gfvip l'anno scorso però non vi ho visti indignati per tutti i personaggi famosi che furono… - Isabell57293618 : L'amicizia tra Pierpaolo e Giulia mi ricorda tanto quella tra Andrea Denver e Paola di Benedetto #gfvip - lupoalessio1999 : tornando indietro #gfvip #gfvip5 #8dicembre #ImmacolataConcezione Ma secondo voi l'anno scorso il pubblico si impie… -