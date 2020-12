NFL | Week 13 – I Ravens tornano a vincere

Leggi su sport.periodicodaily

Baltimora, dopo le sconfitte contro Pittsburgh e Tennessee, torna a. All'M&T Bank Stadium, la partita tra i Cowboys e i padroni di casa deitermina con il punteggio di 17-34. La squadra di John Harbaugh trova, dunque, la settima vittoria in stagione. Per i Cowboys, invece, quella con Baltimora è la sconfitta numero 9 del campionato 2020. I ragazzi di Mike McCarthy non sono riusciti a riscattarsi dalla pesante sconfitta subita contro Washington, nel Thanksgiving Day. Cowboys-: ci sono ancora speranze di playoff per Baltimora? Con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, Baltimora è scivolata fuori dalla zona playoff. La vittoria contro Dallas arriva dopo un periodo decisamente negativo e potrebbe riaprire le chance di accesso alla post season. Ci sono ancora quattro settimane di regular season da ...