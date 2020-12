Napoli, le ultime dall’allenamento: personalizzato per Osimhen e Malcuit (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Napoli domani si gioca la qualificazione contro la Real Sociedad. Ecco le ultime dall’allenamento odierno su Osimhen e Malcuit Il Napoli si è allenato in mattinata. Ecco le ultime su Osimhen e Malcuit, assenti di lungo corso. «Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Real Sociedad in programma domani per l’ultima giornata del Girone di Europa League (ore 18.55). La squadra, dopo una fase di attivazione in palestra, si è allenata sui campi 1 e 2. Prima parte della sessione dedicata ad una partitina mani e piedi. Successivamente esercitazione tattica per reparti, seguito da seduta tattica di gruppo. Terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ildomani si gioca la qualificazione contro la Real Sociedad. Ecco leodierno suIlsi è allenato in mattinata. Ecco lesu, assenti di lungo corso. «Seduta mattutina per ilal Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Real Sociedad in programma domani per l’ultima giornata del Girone di Europa League (ore 18.55). La squadra, dopo una fase di attivazione in palestra, si è allenata sui campi 1 e 2. Prima parte della sessione dedicata ad una partitina mani e piedi. Successivamente esercitazione tattica per reparti, seguito da seduta tattica di gruppo. Terapie e lavoroin campo e palestra ...

