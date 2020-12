Miti | favole | leggende e fiabe | i segreti di Walt Disney sbarcano in libreria

Leggi su domanipress

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Quante volte, leggendo una storia o guardando un film, abbiamo avuto la curiosità di sapere com’è nato un personaggio, chi l’ha disegnato e chi ancora gli ha dato voce e vita davanti a uno schermo? Finalmente il volume. L’arte di raccontare storie senza tempo, edito da 24 ORE Cultura, in occasione dell’omonima mostra di prossima apertura al Museo delle Culture di Milano e ora disponibile ine online, ci dà la chiave d’accesso per entrare in questo magico mondo, facendoci scoprire idell’officina creativa e artistica deiAnimation Studios. Attraverso le pagine del libro possiamo eccezionalmente vedere all’opera gli artisti dellamentre utilizzano le più svariate tecniche per rinnovare l’antichissima arte di raccontare storie attraverso le ...