Mes, la Camera approva la riforma (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Per mesi lo scontro sul Meccanismo europeo di stabilità, il Mes, noto anche come Fondo Salva Stati, è stato durissimo. Nelle scorse ore il Governo è parso persino in bilico, ma oggi la Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza sulla riforma del Mes. La risoluzione è passata con 314 voti a favore, 239 contrari e 9 astensioni. La Camera ha votato la risoluzione di maggioranza L'Aula ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio sul Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020. Poco prima il premier Giuseppe Conte aveva parlato alla Camera ricordando e sottolineando il senso responsabilità di cui il Paese ha bisogno in questo momento. "Per cambiare l'Ue è decisivo ben altro percorso", ha spiegato Conte assicurando che "l'Italia si ...

