Mes, approvata la riforma. Protesta di FdI: «Avete svenduto la dignità e i risparmi degli italiani» (video) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mes, approvata la riforma, Caporetto M5S. Protesta di FdI dentro e fuori l’Aula. Giorgia Meloni denuncia: «Hanno venduto e svenduto dignità e risparmi degli italiani». Dunque, la Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza sulla riforma del Mes. L’Aula ha dato l’ok alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio sul Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020, con 314 voti a favore, 239 contrari e 9 astensioni. E nel M5S è Caporetto. Spaccati al loro interno, molti grillini si dissociano dal voto di maggioranza che dà pieno mandato a Conte. E che, come sottolinea dall’opposizione Giorgia Meloni, ha perso l’ennesima occasione di siglare «il vaffa day più grandi di tutti i tempi». Così si consuma ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mes,la, Caporetto M5S.di FdI dentro e fuori l’Aula. Giorgia Meloni denuncia: «Hanno venduto e». Dunque, la Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza sulladel Mes. L’Aula ha dato l’ok alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio sul Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020, con 314 voti a favore, 239 contrari e 9 astensioni. E nel M5S è Caporetto. Spaccati al loro interno, molti grillini si dissociano dal voto di maggioranza che dà pieno mandato a Conte. E che, come sottolinea dall’opposizione Giorgia Meloni, ha perso l’ennesima occasione di siglare «il vaffa day più grandi di tutti i tempi». Così si consuma ...

borghi_claudio : Scusa @luigidimaio, guarda che sei solo tu a confondere le due cose. Nessuno dice che approvare la schiforma è ugua… - berlusconi : Il 9 dicembre non sosterremo in Parlamento la riforma del MES perché non riteniamo che la modifica del Meccanismo d… - giandomenic45 : RT @DiegoFusaro: È stata appena approvata dalla Camera la riforma del MES con la totalità quasi assoluta dei voti 5Stelle. Il 5Stelle è div… - qvantis : RT @DiegoFusaro: È stata appena approvata dalla Camera la riforma del MES con la totalità quasi assoluta dei voti 5Stelle. Il 5Stelle è div… - nona_onda : RT @DiegoFusaro: DIEGO FUSARO: Ultim'ora! Approvata riforma MES con appoggio del Movimento 5Stelle. Vergognatevi! -