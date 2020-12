Madalina, uccisa dal marito perché non voleva tornare in Romania (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Volev a rimanere a vivere in Italia e il marito l'ha uccisa . Madalina è stata ammazzata dal marito Adrian Luminita, nella dependance della splendida Villa Tonci, in Toscana. La donna voleva restare a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Volev a rimanere a vivere in Italia e ill'haè stata ammazzata dalAdrian Luminita, nella dependance della splendida Villa Tonci, in Toscana. La donnarestare a ...

