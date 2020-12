Ma nelle vacanze di Natale possiamo andare in albergo? (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Con la pandemia in corso continuano a cambiare le norme che regolano la nostra quotidianità ed è facile sentirsi disorientati. In ogni campo e ancora di più se possibile in quello dei viaggi. Le domande sono quelle più semplici, le risposte non sempre: possiamo viaggiare all’estero? Sì e no (e ora ci si mette anche la quarantena al rientro). Possiamo andare in hotel e fare le vacanze? La risposta, per le regioni arancioni, è che di fatto le strutture (non tutte) sono aperte, ma possiamo raggiungere – nell’orario in cui sono consentiti gli spostamenti, dalle 5 alle 22 – solo quelle che si trovano nel comune in cui risediamo. Più fortunati sotto questo profilo sono gli abitanti delle regioni gialle che possono spostarsi sia all’interno della propria regione, sia raggiungere strutture che si trovano in regioni gialle confinanti con la propria. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Con la pandemia in corso continuano a cambiare le norme che regolano la nostra quotidianità ed è facile sentirsi disorientati. In ogni campo e ancora di più se possibile in quello dei viaggi. Le domande sono quelle più semplici, le risposte non sempre: possiamo viaggiare all’estero? Sì e no (e ora ci si mette anche la quarantena al rientro). Possiamo andare in hotel e fare le vacanze? La risposta, per le regioni arancioni, è che di fatto le strutture (non tutte) sono aperte, ma possiamo raggiungere – nell’orario in cui sono consentiti gli spostamenti, dalle 5 alle 22 – solo quelle che si trovano nel comune in cui risediamo. Più fortunati sotto questo profilo sono gli abitanti delle regioni gialle che possono spostarsi sia all’interno della propria regione, sia raggiungere strutture che si trovano in regioni gialle confinanti con la propria.

TravellerItalia : Ma nelle vacanze di Natale possiamo andare in albergo? - graciouslysel : chissà se nelle vacanze natalizie sono a casa o devo andare a lavorare qualche giorno - nomorebadvibess : @acciodignita no scherzo è che avevo intenzioni di vederli nelle vacanze di natale ma so che è troppo tempo da ora - annaaxlou : @chiarasheart nelle vacanze spero ci lascino un po' non ne posso più - MarieGericault : @SageRedHair Ma esatto! Nelle vacanze approfitto per vedere le puntate che mi sono rimaste indietro ahahahah -

Ultime Notizie dalla rete : nelle vacanze Ma nelle vacanze di Natale possiamo andare in albergo? Traveller Italia Feste private illegali a Roma, 11 denunciati a largo Argentina. «Allerta Capodanno»

È qui la festa? Sì, è nel posto nel giusto anche se la casa non è di proprietà ma è stata presa in affitto sul portale “Airbnb” per ...

Ma nelle vacanze di Natale possiamo andare in albergo?

Ne abbiamo parlato con Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi: «Gli alberghi sono aperti ma di fatto impossibilitati a operare» ...

È qui la festa? Sì, è nel posto nel giusto anche se la casa non è di proprietà ma è stata presa in affitto sul portale “Airbnb” per ...Ne abbiamo parlato con Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi: «Gli alberghi sono aperti ma di fatto impossibilitati a operare» ...