Le 10 invenzioni più straordinarie dalla Maker Faire di Roma

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Da domani, per tre giorni, andrà in scena la «Rome - The European edition», la fiera dedicata alle innovazioni tecnologiche. L’evento - completamente digitale - si svolgerà su una piattaforma dedicata che non è la semplice traslazione online della manifestazione fisica cui siamo stati abituati. La piattaforma sarà infatti divisa in diversi canali tematici dedicati ai principali topic die un canale Main, sempre live, dal quale verranno raccontate nei giorni della manifestazione tante storie d’innovazione. A tal fine sarà operativo un vero e proprio studio televisivo presso gli spazi dell’ex gazometro adal quale, in diretta, andremo a incontrare i protagonisti nazionali e internazionali del mondo dell’innovazione là dove lavorano o sperimentano. Tra i tanti collegamenti in ...