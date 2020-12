Ischia | 5 comuni su 6 posticipano l’apertura delle scuole al 2021

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Cinquesu sei dell’isola d’hanno deciso di non riaprire lefino al 22 dicembre, l’ultimo giorno di lezione previsto dal calendario scolastico. Dopoe Barano, anche idi Casamicciola, Forio e Lacco Ameno hanno deciso per lo stop alla didattica in presenza. L’unica eccezione è Serrara Fontana; il sindaco Rosario Caruso ha autorizzato la riapertura della scuola dell’infanzia eclassi prima e seconda della primaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

