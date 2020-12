Inter-Shakhtar Donetsk oggi in tv in chiaro? Canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Inter e Shakhtar Donetsk si affrontano a San Siro nell’ultima giornata del gruppo B di Champions League 2020/2021. Nell’ultimo turno le due compagini hanno tenuto vive le proprie chance di qualificazione ottenendo i tre punti e negli ultimi novanta minuti tutte le squadre del girone saranno in lizza per l’accesso agli ottavi di finale. L’incontro in programma mercoledì 9 dicembre alle ore 21:00, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go, non è prevista la trasmissione in chiaro. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020)si affrontano a San Siro nell’ultima giornata del gruppo B di Champions League 2020/2021. Nell’ultimo turno le due compagini hanno tenuto vive le proprie chance di qualificazione ottenendo i tre punti e negli ultimi novanta minuti tutte le squadre del girone saranno in lizza per l’accesso agli ottavi di finale. L’incontro in programma mercoledì 9 dicembre alle ore 21:00, sarà trasmesso intv su Sky Sport Uno, oltre che insulla piattaforma Sky Go, non è prevista la trasmissione in. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.

