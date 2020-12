Inter-Shakhtar 0-0 Diretta | Strepitoso Trubin sulla girata di testa di Lukaku

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'alla resa dei conti: per accedere agli ottavi di finale deve battere loe sperare che Real e Borussia non chiudano in pareggio. Vincere comunque garantirebbe a Conte...

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterShakhtar: video, statistiche, quiz, focus tattici... e tant… - Inter : ?? | IN CAMPO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri! ?? - UEFAcom_it : Ecco l'Inter! ???? SEGUI Inter-Shakhtar Donetsk con il nostro LIVE ?? - JuventusTopNews : RT @tragicom24: Real e Borussia ringraziano Inter e Shakhtar per il biscotto.?? - GioMat86 : Alla fine il biscotto l’hanno fatto Inter e Shakhtar. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Shakhtar

Il tabellino di Inter - Shakhtar Donetsk, partita valida per la sesta giornata della Champions League 2020/2021 fase a gironi ...L’Inter si gioca il tutto per tutto in un incontro decisivo: obbligatorio vincere. Sperando che Real Madrid e Borussia Moenchengladbach non pareggino… La solita ‘pazza Inter’ che si gioca tutto in una ...