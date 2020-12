"Il vaccino non è una bacchetta magica", dice il capo dell'Ema (Di mercoledì 9 dicembre 2020) AGI - "Dobbiamo dire subito che il vaccino non è una bacchetta magica , la popolazione dovrà continuare a seguire tutte le restrizioni come mascherina, igiene e distanziamento perché all'inizio non ci saranno dosi per tutti e anche dopo, ancora per un certo periodo, fino a quando l'impatto del vaccino non sarà del tutto chiaro ". E 'l'avvertimento del capo dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco, che in un'intervista a Repubblica che ha annunciato la prima autorizzazione al vaccino della Pfizer contro il Covid per il 29 dicembre . dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco, che in un'intervista a Repubblica che ha annunciato la Pfizer contro il Covid per il 29 dicembre"Quando torneremo alla vita normale", ha sottolineato Cook, "spetta ai governi deciderlo, io posso dire ... Leggi su agi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) AGI - "Dobbiamo dire subito che ilnon è una, la popolazione dovrà continuare a seguire tutte le restrizioni come mascherina, igiene e distanziamento perché all'inizio non ci saranno dosi per tutti e anche dopo, ancora per un certo periodo, fino a quando l'impatto delnon sarà del tutto chiaro ". E 'l'avvertimento del capo dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco, che in un'intervista a Repubblica che ha annunciato la prima autorizzazione aldella Pfizer contro il Covid per il 29mbre . dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco, che in un'intervista a Repubblica che ha annunciato la Pfizer contro il Covid per il 29mbre"Quando torneremo alla vita normale", ha sottolineato Cook, "spetta ai governi deciderlo, io posso dire ...

Mattarella farà il vaccino: l’esempio del Presidente

Le prime dosi del vaccino anti Covid lanciato dal colosso statunitense Pfizer, lo stesso già in distribuzione a Londra, arriveranno al San Luca e agli ospedali della Valle tra il 10 e il 20 gennaio. I ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si farà somministrare il vaccino “non appena possibile” senza ovviamente “scavalcare l’ordine delle priorità delle categorie a rischio”.