il Bayern batte 2-0 la Lokmotiv Mosca: in gol Sule e Choupo-Moting (Di giovedì 10 dicembre 2020) il match tra Bayern Monaco e Lokomotiv Mosca è terminato 2-0 per i bavaresi, in gol Sule e Choupo-Moting. il Bayern ha giocato questa sfida con un misto tra titolari e riserve, ha fatto parecchi cambi rispetto alla partita contro l'Atletico Madrid di settimana scorsa. Questo risultato non ha avuto grandissimo valore: i tedeschi erano già primi e i russi già fuori da tutto essendo ultimi in classifica Chi è stato il migliore del match? il migliore del match è stato Choupo-Moting. L'ex Psg ha sfruttato l'occasione concessagli da Flick timbrando il cartellino. Questo ha dimostrato all'allenatore tedesco che in caso di assenz di Lewandosky si potrà puntare sul calciatore tedesco.

