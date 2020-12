Gazzetta: caso Suarez, in settimana le carte di Perugia alla Procura Figc (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le carte dell’indagine di Perugia sul caso Suarez-Juve potrebbero essere inviate in settimana alla Procura Figc per l’apertura dell’indagine vera e propria. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Resterà da capire se la Procura federale attenderà nuovi sviluppi del caso o procederà direttamente con le sue audizioni. I tempi, scrive la rosea, potrebbero allungarsi anche a quattro mesi. “Potrebbe essere la settimana dell’arrivo delle prime carte dell’indagine di Perugia alla Procura della Figc. In queste ore il capo dell’ufficio sportivo, Giuseppe Chinè, inviare la richiesta a Cantone. È probabile che sia ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ledell’indagine disul-Juve potrebbero essere inviate inper l’apertura dell’indagine vera e propria. Lo scrive ladello Sport. Resterà da capire se lafederale attenderà nuovi sviluppi delo procederà direttamente con le sue audizioni. I tempi, scrive la rosea, potrebbero allungarsi anche a quattro mesi. “Potrebbe essere ladell’arrivo delle primedell’indagine didella. In queste ore il capo dell’ufficio sportivo, Giuseppe Chinè, inviare la richiesta a Cantone. È probabile che sia ...

