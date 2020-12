Flash News del 9 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, questa mattina ha riferito alla Camera sulla Riforma del Fondo Salva Stati, alla vigilia del Consiglio Europeo. Un passaggio delicato per la maggioranza, che dopo le divergenze i distinguo dei giorni scorsi sembra aver trovato un’intesa. “Per battersi in Europa occorre la massina coesione“, ha detto Conte in aula. Oggi il voto in Parlamento; La maggioranza si ricompatta sul sostegno al Presidente del Consiglio sulla Riforma del MES ma restano le tensioni su un altro tema, quello della Governance per l’attuazione del Rovevery Plan. In aula a Montecitorio sei i voti in dissenso tra i 5 Stelle e qualche defezione rispetto alla linea unitaria anche nel Centro Destra; Nel Regno Unito, nel secondo giorno della campagna di vaccinazione di massa anti Covid-19, le autorità sanitarie segnalano alcune criticità e dicono stop al vaccino per i ...