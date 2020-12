Ferragni e Fedez eletti da Vanity Fair personaggi più influenti del 2020 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez e Chiara Ferragni i personaggi italiani più influenti del 2020 secondo la rivista Vanity Fair che, come ogni anno, ha decretato, con l’aiuto dei propri lettori, chi si è maggiormente distinto nel Belpaese. Come da tradizione nel primo numero in edicola dopo la Festa dell’Immacolata Concezione l’edizione italiana della rivista Vanity Fair concede la copertina a quello che viene definito il personaggio più influente dell’anno. Per Vanity Fair sono Fedez e Ferragni i personaggi dell’anno 2020 Per questo complicato, disgraziato e violento 2020 ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono Federico Leonardo Lucia, in artee Chiaraitaliani piùdelsecondo la rivistache, come ogni anno, ha decretato, con l’aiuto dei propri lettori, chi si è maggiormente distinto nel Belpaese. Come da tradizione nel primo numero in edicola dopo la Festa dell’Immacolata Concezione l’edizione italiana della rivistaconcede la copertina a quello che viene definito ilo più influente dell’anno. Personodell’annoPer questo complicato, disgraziato e violento...

