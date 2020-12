Fedez vince contro il Codacons, chiesta l'archiviazione: 'Accuse infondate, aveva il diritto di criticare'. E lui commenta così (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Fedez vince la sua battaglia contro il Codacons. Il pubblico ministero Francesca Gentilini ha fatto richiesta di archiviazione per la querela per diffamazione presentata dall'associazione dei ... Leggi su leggo (Di mercoledì 9 dicembre 2020)la sua battagliail. Il pubblico ministero Francesca Gentilini ha fatto ridiper la querela per diffamazione presentata dall'associazione dei ...

bladistic : Vince @Fedez e @ChiaraFerragni , perde l'arroganza del @Codacons sempre più distanti dai cittadini. #Fedez grandis… - SaraMoccafico : @heitheressarax @Codacons Intanto il codacons è in tendenza per l'udienza di Fedez ???? E poi, se proprio ci tenete,… - GiuseppeMargio1 : ?????? Fedez vince contro il Codacons: “Querela inammissibile, confusa e non aderente ai fatti”, pm chiede l’archiviaz… - geidief : Le grandi cose ottenute dal Codacons: l'ennesima figura di merda? - Noovyis : (Fedez vince contro il Codacons: “Querela inammissibile, confusa e non aderente ai fatti”, pm chiede l’archiviazion… -