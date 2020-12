F1, Max Verstappen: “Rispetto Leclerc come pilota, ma la mia gara è stata rovinata e non è bello” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non ha ancora smaltito del tutto la delusione del ritiro nel primo giro l’olandese della Red Bull Max Verstappen nel GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1. L’orange, in vista dell’ultimo round ad Abu Dhabi, si augura di riscattare quel risultato poco gradito, ritenendo di avere una macchina all’altezza della situazione. Una monoposto che, a suo dire, sarebbe stata vincente anche nella corsa di domenica scorsa, non fosse stato per l’eccessiva aggressività altrui: “È ancora frustrante, avevamo una macchina veloce e non vedevo l’ora di fare una buona gara. Ci sono state tre occasioni durante quel primo giro in cui ho cercato di evitare il contatto, ma tutti sembravano piuttosto aggressivi. Rispetto Charles (Leclerc, ndr) come pilota e queste cose accadono a tutti prima o ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non ha ancora smaltito del tutto la delusione del ritiro nel primo giro l’olandese della Red Bull Maxnel GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1. L’orange, in vista dell’ultimo round ad Abu Dhabi, si augura di riscattare quel risultato poco gradito, ritenendo di avere una macchina all’altezza della situazione. Una monoposto che, a suo dire, sarebbevincente anche nella corsa di domenica scorsa, non fosse stato per l’eccessiva aggressività altrui: “È ancora frustrante, avevamo una macchina veloce e non vedevo l’ora di fare una buona. Ci sono state tre occasioni durante quel primo giro in cui ho cercato di evitare il contatto, ma tutti sembravano piuttosto aggressivi. Rispetto Charles (, ndr)e queste cose accadono a tutti prima o ...

