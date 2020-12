Elicottero con 6 persone a bordo perde quota | finisce in tragedia

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Uncon seiinizia aree si schianta al suolo:in una vera e propria. Macron il primo a parlare. Un’altra… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Il velivolo, che apparteneva a una compagnia privata, si è schiantato sopra Bonvillard, a 1.800 metri di altitudine, vicino alla sommità del Grand Arc. Ignote per ora le cause dell’incidente ...gosaldo È stata recuperata anche la coppia di villeggianti rimasta bloccata nella propria abitazione in località Botter di Gosaldo, nel Bellunese, dopo la caduta di una serie di frane lungo la stradin ...