Detto Fatto torna in onda, attacco di Maurizio Costanzo “Mandare in onda un simile siparietto …” e la Guaccero su Instagram scrive … (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ciò che è accaduto durante il programma “Detto Fatto” andato in onda qualche settimana fa, è notorio. Un tutorial per insegnare a fare la spesa sui tacchi a spillo e minigonna ha scatenato un putiferio e la dirigenza Rai, nell’immediato, ha deciso di sospendere il programma perché in tanti si sono sentiti offesi. Subito sono arrivate le scuse sui social da parte di Bianca Guaccero oltre all’assunzione di responsabilità, infatti la Guaccero ha scritto così: “Mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto. Chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra. Sono certa della buona fede del gruppo autorale che lavora da mesi, cercando di confezionare, con grandissima fatica, un programma dignitoso e ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ciò che è accaduto durante il programma “” andato inqualche settimana fa, è notorio. Un tutorial per insegnare a fare la spesa sui tacchi a spillo e minigonna ha scatenato un putiferio e la dirigenza Rai, nell’immediato, ha deciso di sospendere il programma perché in tanti si sono sentiti offesi. Subito sono arrivate le scuse sui social da parte di Biancaoltre all’assunzione di responsabilità, infatti laha scritto così: “Mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto. Chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra. Sono certa della buona fede del gruppo autorale che lavora da mesi, cercando di confezionare, con grandissima fatica, un programma dignitoso e ...

Agenzia_Ansa : Margaret Keenan, 91 anni la settimana prossima, è la prima donna in Gran Bretagna alla quale è stato somministrato… - romeoagresti : #Pirlo: “Non credo di aver detto cose così forti a Benevento. Sono state frasi di circostanza. Bisogna gestire megl… - matteorenzi : Al Premier ho detto: rilancia sulla politica, non aver paura di una squadra forte. Gli ho suggerito di incoraggiare… - steobova : RT @rockapasso: @borghi_claudio Grazie! Hai fatto tutto il possibile, se si sono dimenticati di avere una dignità non ti ascolteranno, ma a… - _xenio_ : RT @rockapasso: @borghi_claudio Grazie! Hai fatto tutto il possibile, se si sono dimenticati di avere una dignità non ti ascolteranno, ma a… -

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Detto Fatto