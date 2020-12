Caso Del Turco, la strada della grazia è difficile (e non risolutiva) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’ultimo atto della vicenda giudiziaria di Ottaviano Del Turco è stato scritto l?11 ottobre 2018. Delle tante imputazioni formulate a suo carico nel lungo processo di cui è stato protagonista era rimasta in piedi solo quella di induzione indebita, per fatti avvenuti tra il 2006 e il 2007. L’accusa è costata all’ex presidente della Regione Abruzzo, nonché sindacalista e ultime segretario del Partito socialista, una condanna a 3 anni e 11 mesi di carcere, più la pena accessoria dell’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici. Pochi giorni fa il Senato, di cui è stato membro tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del ventunesimo secolo, ha deciso sospendergli la pensione. Così come previsto, dal 2015, per i condannati in via definitiva per un reato di mafia, terrorismo o contro la pubblica amministrazione. Sono gli stessi reati per ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’ultimo attovicenda giudiziaria di Ottaviano Delè stato scritto l?11 ottobre 2018. Delle tante imputazioni formulate a suo carico nel lungo processo di cui è stato protagonista era rimasta in piedi solo quella di induzione indebita, per fatti avvenuti tra il 2006 e il 2007. L’accusa è costata all’ex presidenteRegione Abruzzo, nonché sindacalista e ultime segretario del Partito socialista, una condanna a 3 anni e 11 mesi di carcere, più la pena accessoria dell’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici. Pochi giorni fa il Senato, di cui è stato membro tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del ventunesimo secolo, ha deciso sospendergli la pensione. Così come previsto, dal 2015, per i condannati in via definitiva per un reato di mafia, terrorismo o contro la pubblica amministrazione. Sono gli stessi reati per ...

