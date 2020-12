BIFA 2020 | Notturno ottiene una nomination ai premi britannici | Saint Maud guida con 17 candidature

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il filmha ottenuto ben 17ai, idedicati al cinema indipendente britannico, tra leanche quella a. Leaisono state annunciate e, thriller psicologico firmato da Rose Glass, ha dominato con 17e l'italiano, di Gianfranco Rosi, è in lizza nella categoria dedicata alle opere internazionali. Alle spalle del progetto, in corsa nelle categorie principali anche grazie all'interpretazion delle attrici Morfydd Clark e Jennifer Ehle, c'è His House di Remi Weekes, che unisce la tematica delle persone che richiedono asilo politico con ...