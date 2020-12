Bianca Guaccero con la voce rotta riparte con Detto Fatto: è successo tutto in apertura (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo lo stop forzato dovuto alle polemiche sul tutorial per fare la spesa con tacco 12, il programma condotto da Bianca Guaccero Detto Fatto è tornato in onda. Quell’ormai famoso tutorial tenuto dalla ballerina di pole dance Emily Agelillo e che molti spettatori e i vertici della Rai hanno ritenuto offensivo nei confronti delle donne è andato in onda a fine novembre, scatenando una vera e propria bufera mediatica e divenendo persino argomento di discussione di siti stranieri come The Guardian e Bbc. “Il tutorial sul sexy shopping’ della tv italiana per le donne suscita indignazione” ha titolato il primo; “Indignazione per lo show televisivo italiano che dà consigli su acquisti sexy”, il secondo. Entrambi i quotidiani hanno raccontato la vicenda, resa ancor più eclatante perché avvenuta a ridosso della Giornata ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo lo stop forzato dovuto alle polemiche sul tutorial per fare la spesa con tacco 12, il programma condotto daè tornato in onda. Quell’ormai famoso tutorial tenuto dalla ballerina di pole dance Emily Agelillo e che molti spettatori e i vertici della Rai hanno ritenuto offensivo nei confronti delle donne è andato in onda a fine novembre, scatenando una vera e propria bufera mediatica e divenendo persino argomento di discussione di siti stranieri come The Guardian e Bbc. “Il tutorial sul sexy shopping’ della tv italiana per le donne suscita indignazione” ha titolato il primo; “Indignazione per lo show televisivo italiano che dà consigli su acquisti sexy”, il secondo. Entrambi i quotidiani hanno raccontato la vicenda, resa ancor più eclatante perché avvenuta a ridosso della Giornata ...

DettoFattoRai2 : L'atmosfera natalizia sta per invadere gli studi di #dettofattorai! ? Ricette gustose, addobbi creativi, outfit a p… - NicholasVita990 : RT @AlbertoFuschi: Le scuse di Bianca Guaccero #DettoFatto riprende oggi #Rai2 - Rossell43088941 : RT @bubinoblog: Si è davvero esagerato per #DettoFatto. Con quello che va in onda poi... ora si lasci vivere in pace Bianca Guaccero. Basta… - zazoomblog : Detto Fatto bufera Bianca Guaccero riparte quasi in lacrime: il discorso - #Detto #Fatto #bufera #Bianca - zazoomblog : Detto Fatto bufera Bianca Guaccero riparte quasi in lacrime: il discorso - #Detto #Fatto #bufera #Bianca -