Barcellona Juventus, Ronaldo: "Messi? Bello affrontarlo. Partita perfetta, siamo sulla strada giusta" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Barcellona Juventus – Impresa storica della Juventus. I bianconeri si impongono per 0-3 al Camp Nou. Barcellona di Messi affondato e soprattutto primo posto nel girone conquistato. La doppietta di Ronaldo e l'eurogol di McKennie portano la Juve tra le top d'Europa. Una Juventus perfetta che ha stravinto e dominato sui blaugrana. Cristiano Ronaldo ha detto la sua ad un'emittente portoghese dopo la vittoria della Juventus a Barcellona. Ecco di seguite le sue parole, trasmesse su Sky Sport. Barcellona Juventus, le parole di Ronaldo Barcellona JUVE – "Per me è sempre una Partita complicata venire qui a Barcellona. E' ...

