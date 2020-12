Anna Valle diffonde un videomessaggio | la verità sulla salute e sul profilo social VIDEO

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)ci mette la faccia. L’attrice, in questi giorni in onda su Rai Uno con la fiction “Vite in fuga”, ha registrato un. Così ha voluto raccontare lain merito alla suae ai suoi profili. Are ilpresente in fondo all’articolo) è l’ufficio stampa dell’attrice, che ha voluto agire in prima persona filmandosi in un breve. Obiettivo diè quello di chiarire una volta per tutte alcune falsità sul suo conto, a partire dai profiliaperti a suo nome. Niente di vero: si tratta di account fake, gestiti da qualcuno che si sta spacciando per lei. ...