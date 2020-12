Ajax Atalanta LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alla Johan Cruijff Arena, il match valido per la 6ª giornata del gruppo D della Champions League 2020/2021 tra Ajax e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Johan Cruijff Arena”, Ajax e Atalanta si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del gruppo D della Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Ajax Atalanta 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 18:55. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Ajax Atalanta 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alla Johan Cruijff Arena, ilvalido per la 6ª giornata del gruppo D della Champions League 2020/2021 tra, risultato,Alla “Johan Cruijff Arena”,si affrontano nelvalido per la 6ª giornata del gruppo D della Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 18:55. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

CurvaStone21km : RT @Marc_Way: Al termine di #Ajax Vs #Atalanta, qualunque sia il risultato, #Gasperini potrebbe dimettersi per il diverbio avuto con alcuni… - Marathonbet_IT : L'ultimo giorno della fase a gironi di #ChampionsLeague si apre con l'impegno dell'#Atalanta in casa dell'#Ajax. I… - blab_live : #UCL #ChampionsLeague, #AjaxAtalanta #ajaata @AFCAjax @Atalanta_BC scontro diretto decisivo! Probabili formazioni,… - fabiofabbretti : #ChampionsLeague: si chiude la fase a gironi. #AjaxAtalanta e #InterShakhtar valgono il pass per gli ottavi. Ecco i… - serieAnews_com : ?? Ultimo turno da capogiro. L'#Inter deve vincere e sperare nel non #biscotto tra #RealMadrid e #MGladbach. L'… -