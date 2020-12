Traffico Roma del 08-12-2020 ore 07:30 (Di martedì 8 dicembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Traffico regolare sulle strade della capitale nulla da segnalare anche sul Raccordo Anulare su tutte le consolari è chiusa da ieri per una voragine via Angelo Emo tra via Marcantonio Bragadin Viale Degli Ammiragli verso via Baldo degli Ubaldi resteranno aperte fino al 15 gennaio le zone a Traffico limitato del centro Trastevere again Testaccio è San Lorenzo per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di martedì 8 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneregolare sulle strade della capitale nulla da segnalare anche sul Raccordo Anulare su tutte le consolari è chiusa da ieri per una voragine via Angelo Emo tra via Marcantonio Bragadin Viale Degli Ammiragli verso via Baldo degli Ubaldi resteranno aperte fino al 15 gennaio le zone alimitato del centro Trastevere again Testaccio è San Lorenzo per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

virginiaraggi : Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traf… - virginiaraggi : Spostate 42 bancarelle dell'Eur, tra via Cristoforo Colombo e piazzale metro. Creavano pericoli per il traffico e p… - virginiaraggi : Grazie a Carabinieri Roma per blitz anti-camorra in Lazio, Veneto e Campania. Arrestate 28 persone, coinvolto anche… - VAIstradeanas : 07:35 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 07:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 08-12-2020 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Torna la Ztl al villaggio scolastico Il Comune richiede il via libera

Il 4 gennaio è previsto il divieto di accesso e uscita in alcune vie. Ma gli occhi sono puntati. su Roma che deve dire sì ...

Lavori sulle gallerie della Salaria Chiusure notturne fino al 18

Proseguono sulla Salaria i lavori dell’Anas sulle gallerie Arli 1 e Arli 2. Per consentire l’avanzamento degli interventi il tratto resterà chiuso fino al 18 dicembre in orario notturno, dalle 21 alle ...

Il 4 gennaio è previsto il divieto di accesso e uscita in alcune vie. Ma gli occhi sono puntati. su Roma che deve dire sì ...Proseguono sulla Salaria i lavori dell’Anas sulle gallerie Arli 1 e Arli 2. Per consentire l’avanzamento degli interventi il tratto resterà chiuso fino al 18 dicembre in orario notturno, dalle 21 alle ...