Simeone: “La gara col Salisburgo è come uno spareggio. Sono pericolosi” (Di martedì 8 dicembre 2020) Diego Pablo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Salisburgo:“È una squadra coraggiosa con un buon allenatore. Noi vogliamo lottare, per arrivare più avanti possibile e migliorare quello che abbiamo fatto nella scorsa stagione.È come uno spareggio. Attaccheranno perché hanno dei bravissimi calciatori e un ottimo allenatore. Giocheranno come fanno sempre. La sfida dell’andata è stata intensa. Giocano un buon calcio, fanno cambi di gioco, Sono pericolosi.Buon momento per noi? Sì, dopo il lockdown la squadra è cresciuta. Abbiamo fatto un buon finale di stagione e questo inizio lo è stato altrettanto. In Champions League abbiamo meritato di vincere una partita in più di quella che abbiamo vinto.Real Madrid? Non penso alle ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 8 dicembre 2020) Diego Pablo, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il:“È una squadra coraggiosa con un buon allenatore. Noi vogliamo lottare, per arrivare più avanti possibile e migliorare quello che abbiamo fatto nella scorsa stagione.Èuno. Attaccheranno perché hanno dei bravissimi calciatori e un ottimo allenatore. Giocherannofanno sempre. La sfida dell’andata è stata intensa. Giocano un buon calcio, fanno cambi di gioco,pericolosi.Buon momento per noi? Sì, dopo il lockdown la squadra è cresciuta. Abbiamo fatto un buon finale di stagione e questo inizio lo è stato altrettanto. In Champions League abbiamo meritato di vincere una partita in più di quella che abbiamo vinto.Real Madrid? Non penso alle ...

