Sci di fondo, per Federico Pellegrino e l’Italia la vera “grande occasione” è di non gareggiare a Davos e Dresda (Di martedì 8 dicembre 2020) La scorsa settimana l’ambiente dello sci di fondo è stato scosso dalla decisione presa da Norvegia, Svezia e Finlandia in merito alla sospensione della propria attività internazionale. I tre Paesi nordici, preoccupati per potenziali contagi di Covid-19, hanno infatti scelto di disertare le tappe di Coppa del Mondo di Davos e Dresda, mettendo in dubbio persino la propria partecipazione al Tour de Ski, il cui inizio è programmato per la giornata di Capodanno. Chiaramente, la scelta avrà come effetto quello di ridurre notevolmente la concorrenza che Federico Pellegrino si troverà ad affrontare durante le sprint programmate in Svizzera e in Germania. D’altronde, senza scandinavi e finnici, mancheranno almeno cinque dei migliori dieci specialisti delle prove veloci, il che rappresenterebbe una ghiotta ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) La scorsa settimana l’ambiente dello sci diè stato scosso dalla decisione presa da Norvegia, Svezia e Finlandia in merito alla sospensione della propria attività internazionale. I tre Paesi nordici, preoccupati per potenziali contagi di Covid-19, hanno infatti scelto di disertare le tappe di Coppa del Mondo di, mettendo in dubbio persino la propria partecipazione al Tour de Ski, il cui inizio è programmato per la giornata di Capodanno. Chiaramente, la scelta avrà come effetto quello di ridurre notevolmente la concorrenza chesi troverà ad affrontare durante le sprint programmate in Svizzera e in Germania. D’altronde, senza scandinavi e finnici, mancheranno almeno cinque dei migliori dieci specialisti delle prove veloci, il che rappresenterebbe una ghiotta ...

OA_Sport : Sci di fondo, per Federico Pellegrino e l’Italia la vera “grande occasione” è di non gareggiare a Davos e Dresda - 95_massimiliano : @follettin89 Equitazione, sci, pattinaggio,sci di fondo, snowboard, corsa, palestra ?? - DanielaCantele : RT @AsiagoIt: AGGIORNAMENTO SITUAZIONE PISTE DA SCI! La Regione Veneto ha chiarito che la pratica amatoriale dello SCI DI FONDO e di SCI AL… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - La FIS conferma: il Tour de Ski seguirà il programma originale - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - Dagbladet: 'La Norvegia non parteciperà alla Coppa del Mondo fino al Mondiale di Oberstdorf' -