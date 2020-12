“Saranno lacrime per tutti” GF Vip | la decisione della produzione è senza precedenti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 8 dicembre 2020) Archiviata la diretta di lunedì 7 dicembre e in attesanuova puntata di venerdì prossimo, stanno uscendo fuori indiscrezioni molto interessanti sul ‘Grande Fratello Vip’. Se le voci dovessero essere confermate, per i concorrenti si prospetta un momento molto emozionante, che difficilmente dimenticheranno per il restoloro vita. Sono infatti state fatte alcune anticipazioni sulla sera di Natale, che potrebbe regalare una sorpresa fantastica ai vipponi. Intanto, la serata di ieri è stata contraddistinta da una confessione scioccante di Selvaggia Roma, che ha raccontato dell’abbandono da parte di suo padre, che in un’occasione le disse: “Tu non sei più mia figlia”. L’influencer ha confidato di aver pensato seriamente di farla finita per cancellare tutto quel dolore, infatti si procurava anche atti autolesionistici. Fortunatamente poi quel ...